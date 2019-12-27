В Луганской области без воды остаются 23 000 абонентов, без отопления – более 5000

Насосные станции подключили к электроэнергии, но из-за повышенного давления в системе произошел прорыв труб.

В Луганской области около 23 000 абонентов остаются без водоснабжения. Насосные станции "Лисичанскводоканала" отключали от электроэнергии за долги, а после возобновления поставок произошел прорыв трубопровода, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Из-за повышенного давления в системе произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, из-за чего без водоснабжения остаются часть Лисичанска, Приволья и Новодружевска (около 23 000 абонентов)", – уточнили в ГосЧС.

Работа котельной была приостановлена в связи с недостаточным количеством воды в Лисичанске, из-за чего около 110 жилых домов (5200 абонентов), три детских садика, три школы, еще три учебных и пять медицинских заведений остаются без теплоснабжения.

Сообщается, что в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Напомним, 24 декабря более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье остались без водоснабжения.

Воду в Лисичанске ранее отключали также 18 октября. Жители из Лисичанска, Приволья и Новодружеска были без воды. Из-за этого 22 октября объявляли чрезвычайную ситуацию. Отключения воды происходят из-за задолженности за потребленную электроэнергию.