Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Луганской области без воды остаются 23 000 абонентов, без отопления – более 5000

Насосные станции подключили к электроэнергии, но из-за повышенного давления в системе произошел прорыв труб.

В Луганской области без воды остаются 23 000 абонентов, без отопления – более 5000
Фото: Макс Требухов

В Луганской области около 23 000 абонентов остаются без водоснабжения. Насосные станции "Лисичанскводоканала" отключали от электроэнергии за долги, а после возобновления поставок произошел прорыв трубопровода, сообщили в пресс-службе ГосЧС

"Из-за повышенного давления в системе произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, из-за чего без водоснабжения остаются часть Лисичанска, Приволья и Новодружевска (около 23 000 абонентов)", – уточнили в ГосЧС.

Работа котельной была приостановлена в связи с недостаточным количеством воды в Лисичанске, из-за чего около 110 жилых домов (5200 абонентов), три детских садика, три школы, еще три учебных и пять медицинских заведений остаются без теплоснабжения. 

Сообщается, что в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Напомним, 24 декабря более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье остались без водоснабжения. 

Воду в Лисичанске ранее отключали также 18 октября. Жители из Лисичанска, Приволья и Новодружеска были без воды. Из-за этого 22 октября объявляли чрезвычайную ситуацию. Отключения воды происходят из-за задолженности за потребленную электроэнергию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также