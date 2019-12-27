Судья по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова взял самоотвод из-за дружбы с подозреваемым

Судья Игорь Опанасюк в деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем. Это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу, сообщает hromadske.

Когда Опанасюк взял самоотвод, прокурор Сергей Самчук отметил, что этот факт дружбы Опанасюка и Петровца ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Ярославы Керекез.

Подозреваемый Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - сказал сам Петровец.

Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседание.

В итоге суд удовлетворил отвод Опанасюка и решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели.

Кроме отвода двух судей, на заседании никакие другие вопросы не рассмотрели.

Таким образом, апелляционный суд должен направить материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина заявил, что защита будет делать все, чтобы успеть продлить подозреваемым содержание под стражей. Если сделать это не успеют, все подозреваемые в убийстве Кирилла Тлявова выйдут на свободу.

26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровку, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца.

5 ноября главному фигуранту - инспектору полиции - сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Сообщалось, что оружие, из которого был сделан выстрел, на тот момент не нашли.