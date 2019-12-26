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Зеленский подписал закон об упрощенной выдаче документов жителям зоны АТО

Оформление документов переселенцам проводится по фактическому месту проживания.

Зеленский подписал закон об упрощенной выдаче документов жителям зоны АТО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон регулирует вопросы оформления документов удостоверения личности, которые подтверждают гражданство Украины, жителям зоны проведения боевых действий.

Устанавливается, что оформление документов, которые подтверждают гражданство проживающим в зоне АТО/ООС, осуществляется Государственной миграционной службой по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органах, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС во время ее проведения, проводится по фактическому месту проживания.

Также устанавливается, что для внесения сведений о месте проживания в таких документах может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

12 декабря Рада установила оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения.

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