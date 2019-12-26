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Гончарук поручил решить проблему нелегальных АЗС до 9 января

Распоряжение адресовано ГФС и правоохранителям. 

Гончарук поручил решить проблему нелегальных АЗС до 9 января
Фото: avto-gs.ru

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ныне уже закрыты 46 нелегальных АЗС, изъято 1300 тонн топливных материалов на сумму 33,4 млн гривен. Открыто 18 уголовных производств.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что тема нелегального рынка топлива – одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство", – сообщил Гончарук.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский призвал сети автозаправочных станций снизить цены на топливо. Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком.

Операторы автозаправочных станций снизили цены после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Сумма снижения составила от 50 копеек до гривны. 

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