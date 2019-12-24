Кабмин инициировал ужесточение правил оборота электронных сигарет

Также их нельзя будет курить в общественных местах.

Кабинет министров Украины инициировал изменения в законодательстве, которые ужесточают правила оборота электронных сигарет. Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Согласно с предложенными изменениями, электронные сигареты и новые табачные изделия для нагревания приравниваются к другим табачным изделиям.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться согласно с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новые табачные изделия ограничения относительно рекламы. Инициируем запрет на курение таких сигарет в общественных местах", – пояснил Гончарук.

Отмечается, что подобные меры являются европейской практикой в сфере регулирования оборота табачных изделий.

Напомним, в октябре количество подтвержденных смертей в США из-за курения электронных сигарет увеличилось до 17 человек. В нескольких других странах тоже были зафиксированы летальные случаи после болезней, вызванных электронными сигаретами.