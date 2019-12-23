Озоновое загрязнение воздуха в Киеве стабильно превышает нормы и опасно для здоровья, - данные первого в Украине исследования

Уровень озонового загрязнения воздуха в столице стабильно превышает гранично допустимые концентрации, что несёт прямую угрозу здоровью киевлян. Об этом говорят данные научного исследования, которое оказалось в распоряжении LB.ua.

Мониторинг показателей озона уже десять лет является одним из обязательных и приоритетных в странах ЕС. В Украине этот загрязнитель воздуха не отслеживался вообще. Первое научное исследование по определению граничных концентраций озона в приземном слое атмосферного воздуха в столице провела лаборатория качества воздуха Института общественного здоровья имени Марзеева НАМНУ.

Учёные проводили замеры в мае-сентябре 2018 и 2019 годов, и за весь этот период концентрации озона были или на границе допустимого норматива, или сильно превышали его (1-1,7 ГДК).

"Эти показатели превышают действующий в Украине норматив в 25 случаях, европейский норматив - в каждом случае из проанализированных", - пояснили в лаборатории, проводившей исследование.

Такие уровни концентрации озона существенно влияют на состояние здоровья населения, обуславливая рост дополнительный случаев смерти на 5-9%, говорится в сопроводительной части исследования киевского воздуха.

Авторы исследования также подчёркивают необходимость введения постоянного мониторинга озонового загрязнения в Украине и информирования населения о его результатах.

Согласно "Руководящих принципов ВОЗ по качеству воздуха" от 2005 года, наиболее серьезный риск для здоровья несут загрязнение ТЧ (твердые частицы или, иначе, мелкодисперсная пыль) озоном, азотом и двуокисью серы. В Украине анализ содержания ТЧ и озона не ведётся ни одним из госорганов, осуществляющих стационарный мониторинг воздуха.

Озон в приземном слое атмосферы (не путать с озоновой дырой и озоновым слоем верхних слоев) образуется в результате реакции с солнечным светом окиси азота и летучих соединений, которые выбрасываются в воздух машинами и промышленностью. Поэтому самые высокие уровни озонового загрязнения фиксируются в теплое время года, когда много солнечных дней.

Например, во Франции минувшим летом, когда наблюдались аномально долгие жаркие периоды без дождей, власти реагировали на данные мониторинга и существенно сокращали доступ автотранспорта в городскую черту - в том числе, чтобы избежать образования опасного для здоровья озона.

Напомним, недавно стало известно, что киевская власть намерена запустить собственную систему мониторинга качества воздуха в столице, которая будет включать 27 стационарных постов, два из которых должны заработать уже в 2019 году в Дарницком районе.

На вопрос LB.ua, будет ли среди показателей мониторинга и озон, начальник управления экологии и природных ресурсов КМДА Андрей Малеваный не смог дать однозначного ответа. Но заверил, что датчики проверки качества воздуха обязательно будут соответствовать Директиве ЕС 2008/50 (этот стандарт включает мониторинг озона).