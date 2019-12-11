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За неделю в Украине 173 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ

Определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и B.

За неделю в Украине 173 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ
Фото: http://kh.vgorode.ua

В Украине за прошедшую неделю (2-8 декабря) гриппом и ОРВИ заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тыс. населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Также зарегистрировано 24 случая средигриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования 15 образцов материалов больных ГПЗ получено два положительных результата: определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 и B.

"В стране зафиксировано спорадическое (эпизодическое, - ед.) географическое распространение гриппа. В большинстве регионов Украины на прошлой неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях отмечена низкая эпидемическая активность", - отмечают в Минздраве.

Напомним, в конце ноября в Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек.

В прошлом году заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в середине декабря.

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