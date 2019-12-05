В кабинетах врачей не должно быть камер, – Скалецкая

Камеры должны быть в учреждениях здравоохранения для безопасности пациентов и врачей, но не в кабинетах. Об этом LB.ua сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, комментируя скандал в Одесском онкологическом диспансере, где нашли скрытую видеокамеру. Записи с нее выкладывали на порносайты.

"Камеры могут быть в реанимации, в отделениях, где недоношенные дети, в психиатрических больницах, где происходит принудительное лечение. Но камеры не могут быть в кабинетах, где врач предоставляет услуги. То, что произошло в Одессе, однозначно требует реакции власти", – сказала Скалецкая.

Она пообещала, что этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован министерством законодательно.

Напомним, 26 ноября в Одесском онкологическом диспансере в кабинете УЗИ, который арендовал гинеколог Вячеслав Триполко, обнаружили скрытую видеокамеру. Об этом стало известно от пациентки, которая обратилась в полицию с заявлением о том, что на одном из порносайтов неизвестные распространили видео порнографического характера.

На видео – заявительница во время проведения процедуры УЗИ в Одесском онкологическом диспансере. В диспансере разорвали договор с врачом, полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.