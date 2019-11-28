Адвокатка Небесної Сотні Євгенія Закревська голодує через справи Майдану. Що збираються робити депутати?

LB.ua запитав у депутатів, що вони думають про голодування Закревської та чи збираються голосувати за законопроект про ДБР.

“Шостий рік тривають розслідування. Три-чотири дні кардинально на цей процес ніяк не вплинуть”, - заявив Рябошапка.

Адвокатська дорадча група, яка представляє інтереси родин Небесної сотні, закликала Раду зібратися на позачергову сесію , щоб проголосувати за поправку. Спікер Ради Дмитро Разумков відповів, що це “малореалістично”, оскільки депутати працюють в округах й у комітетах. Разумков пообіцяв, що законопроект ухвалять у вівторок - перший робочий день пленарного засідання.

Генеральна прокуратура з 20 листопада втратила функції слідства. Справи Майдану , якими займалася ГПУ, повинні передати іншим правоохоронним органам , найбільше - Державному бюро розслідувань (ДБР) . Однак Верховна Рада 15 листопада на засіданні не проголосувала за законопроект №2116 “Про Державне бюро розслідувань” і поправку №318, яка дозволила б слідчим з ГПУ без конкурсу перейти в ДБР і продовжити розслідувати злочини часів Майдану. Наступне засідання парламенту - 3 грудня. Тож до того часу справи Майдану фактично зависли у повітрі.

Чому правку не ухвалили вчасно?

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився коментувати LB.ua ситуацію довкола справ Майдану, лише зазначивши, що правки будуть розглянуті.

Більш багатослівними були його колеги зі “Слуги народу”. У фракції затягування розгляду поправки списали на колег, які 15 листопада наполягали на тому, щоб перейти до розгляду інших питань та брали перерви.

“Я запропонував продовжити робочий день. Депутати ОПЗЖ взяли перерву на півгодини. Разумков намагався їх декілька разів переконати, щоб не розглядати “Різне”, а продовжити працювати з законопроектом про ДБР, який є важливим. Вони ж завжди нам кажуть, що ми не дотримуємося регламенту. Зрештою, ми зупинилися десь на 70-80% правках до цього законопроекту”, - обурюється глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Фото: Resonance.ua Денис Монастирский

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який є автором поправки, розповів Громадському, що інші фракції погрожували оскаржити законопроект, якби його продовжили розглядати 15 листопада.

У фракції “Голос” мають інше пояснення такого затягування. Народна депутатка Олександра Устінова, яка є членкинею правоохоронного комітету, вважає, що “Слуга народу” неправильно розставила пріорітети.

“Про ці правки почали публічно говорити кілька тижнів тому, ніхто не казав до того, що потрібно їх зараз терміново ухвалити. Закон про ДБР поставили на голосування у п'ятницю. Ми просили поставити його першим у порядку денному, але знайшлося багато інших пріоритетів, як-то голосування за ТСК по Павелку (Андрій Павелко - президент Федерації Футболу України, колишній нардеп від БПП, - ред.). Ми просто не встигли його пройти. Так, це питання політичних пріоритетів”, - вважає Устінова.

Депутати від “СН” переконують, що у вівторок, 3 грудня, таки ухвалять законопроект.

“Якби ми дійшли до кінця питання, якби не було додаткових перерв, які брали фракції ОПЗЖ, ЄС, ми би все встигнули. Про цю ситуацію знає Дмитро Разумков. У вівторок першим питанням стоїть цей законопроект”, - переконує заступниця голови фракції “СН” Євгенія Кравчук.

“Женя вперта”

Адвокатка родин Небесної Сотні продовжує голодувати і втрачати вагу. 27 листопада комітет з правоохоронної діяльності відкорегував і ухвалив поправку про справи Майдану. На засіданні була присутня і Закревська. Адвокатка розповіла, що не припинятиме голодування, допоки парламент не проголосує за поправку. Нардепи від “Слуги народу” обіцяють підтримати законопроект і закликають Євгенію Закревську припинити голодування.

Фото: facebook/Евгения Закревская

“Я Жені казав на “Праві на владу” (політичне ток-шоу на “1+1”, - ред.) і намагався переконати, що голодувати немає сенсу. Буде вона щось робити чи не буде, закон у вівторок проголосують. Це неприємно бачити, співчуваю їй. Я намагався поспілкуватися з групою активістів (які голодують на знак солідарності з Закревською, - Авт.), пропонував дати персональні гарантії. Але Женя вперта і сказала, що буде продовжувати”, - розповів Арахамія.

Інший депутат від СН, член комітету з питань правоохоронної політики Олександр Дануца, назвав голодування Закревської та інших активістів “крайнім заходом”.

Разом з тим провладна партія не збирається ініціювати позапленарну сесію. Євгенія Кравчук пояснює, що цього тижня депутати працюють у комітетах і кілька засідань проведуть у регіонах, тому зібрати їх буде важко.

“Я розумію, що пані Закревська досить розчарована, що понад 5 років ці справи не розслідувалися, але ніхто з моїх колег не говорив, що заперечує проти правки. Усі депутати, з якими я спілкувався, готові підтримати законопроект. Мені прикро, що пані Закревська пішла на це і втрачає своє здоров'я. Я сподіваюся, що вона якомога швидше закінчить голодування і не матиме проблем зі здоров'ям”, - сказала Євгенія Кравчук.

Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk Євгенія Кравчук на засіданні комітету

Давид Арахамія вважає, що краще не ризикувати, адже на позапленарній сесії може не вистачити голосів на законопроект.

“Зараз ситуація як на шпагаті: з одного боку я співчуваю і хочу щось зробити, з іншого - вірогідність того, що ми приймемо закон у позачерговому режимі, 70%. Ми порадилися з заступниками фракцій і вирішили не ризикувати”, - пояснює Арахамія.

З ним погоджується й Олександра Устінова з “Голосу”. За словами народної депутатки, на позачергову сесію може зібратися недостатньо депутатів. Устінова вважає, що Євгенія Закревська своїм голодуванням привернула увагу до справ Майдану.

“Мені шкода, що доводиться вдаватися до таких методів. Шкода, що у п'ятницю не проголосували цей закон і доводиться так дотиснути. Женя зробила це проблемою номер один для них (парламентарів від “СН”, - ред.). Я бачу пости депутатів, спостерігаю, як це питання комунікують. Зістрибнути з цієї теми вже буде набагато важче”, - переконана Устінова.

Фото: Lb.ua Акція на підтримку Євгенії Закревської *Не злий Майдан*

Чи вистачить голосів проти Труби?

Якщо у “Слузі народу” запевняють, що монобільшість проголосує за законопроект у цілому, то у “Голосі” сумніваються.

На думку народної депутатки Олександри Устінової, Рада знайде голоси для “майданної” правки, але під питанням залишається ухвалення самого законопроекту в цілому, який передбачає звільнення голови ДБР Романа Труби.

“Проблема буде не в ухваленні правок, а у тому, чи вистачить голосів на закон. Велика кількість людей не буде підтримувати звільнення голови ДБР, що передбачено цим законопроектом. Дуже велика кількість депутатів, які підтримують Трубу і Портнова, не будуть голосувати за законопроект. Очікуємо на важку політичну боротьбу”, - прогнозує Устінова.

Фото: my.ua Олександра Устінова

Як доказ, парламентарка наводить голосування за поправку №320, якою і передбачено звільнення чинного голови ДБР. Її не підтримали ОПЗЖ, “Батьківщина”, депутатська група “За майбутнє” та частина “Слуг народу” із “групи Дубінського”.

Однак партія влади запевняє: голосів вистачить.

“У нас достатньо голосів. Враховуючи те, що є питання справ Майдану, мабуть, усі підтримають. Виглядає так, що немає жодних проблем з голосуванням”, - каже Давид Арахамія.

У разі ускладнень “слуги” розраховують на підтримку інших фракцій, зокрема і “Голосу”, який готовий голосувати за законопроект у цілому і за “майданівську” поправку зокрема.