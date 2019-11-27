Рябошапка: "Следствие по делам Майдана не остановлено, идет инвентаризация"

Следствие по делам Майдана не остановлено, Генеральная прокуратура Украины заканчивает инвентаризацию уголовных производств и передает их в другие органы досудебных расследований. Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент LB.ua.

В Государственное бюро расследований передают 55 дел, в НАБУ - 35, в Нацполицию - 16, и в Службу безопасности Украины - одно уголовное производство.

"Соответственно, те, которые передают в ГБР, большая их часть связана с насильственными преступлениями, убийствами или ранениями. Мы заканчиваем инвентаризацию этих производств", - сообщил Рябошапка, отметив, что этот процесс закончится примерно до 29 ноября.

"Что касается ситуации сейчас, то некоторая часть процессуальных следственных действий, которые мы можем сделать силами прокуроров и, например, некоторые следственные эксперименты мы можем сейчас провести, не откладывая их до момента физической передачи дел, чтобы не терять время.Таким образом, следствие не останавливается, самые необходимые действия мы делаем уже сейчас", - заявил Рябошапка.

Ранее генеральный прокурор в интервью "Общество требует крови. Общество требует посадок" для LB.ua рассказывал, почему предлагал адвокату семей Небесной Сотни Евгении Закревской возглавить департамент, который будет расследовать дела Майдана.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

Голодовку поддержали еще как минимум семь человек, среди которых - активист и волонтер Алексей Цимбалюк, адвокат и коллега Закревской Марина Лиличенко, потерпевшая по делу Майдана Любомира Кеплер, координатор волонтерской программы партии "Голос" Николай Выговский, ветеран АТО и поэт Николай Музыка, а также Михаил Шекета и Николай Королович из Мукачево, которые поддерживают связь с Закревской ежедневно.