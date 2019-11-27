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​Законопроекты об обращении с отходами рассмотрят в первом квартале 2020, - Оржель

Министр сообщил, что сейчас рассматривается первый рамковый законопроект. 

​Законопроекты об обращении с отходами рассмотрят в первом квартале 2020, - Оржель
Фото: Диана Буцко

Пакет законопроектов, который регулирует обращение с отходами, должны рассмотреть в первом квартале следующего года. Об этом на парламентских слушаниях по вопросам экологии заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент LB.ua.

"Я надеюсь, что мы в первом квартале примем весь пакет. Сейчас рассматривается первый рамковый законопроект по отходам", - сказал он.

Глава экологического комитета Олег Бондаренко отметил, что законопроект создаст понятные правила обращения с отходами для населения и бизнеса.

Фото: Диана Буцко

Заместитель главы комитета Александр Мариковский добавил, что переработка отходов - одна из самых больших экологических проблем Украины. 

"Мы занимаем девятое место в мире по генерации отходов на душу населения. 95% из них идут на полигоны", - отметил Мариковский. 

Напомним, в феврале 2019 Кабинет министров одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года. Среди прочего, он предусматривает пакет задач по каждому виду отходов: от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации, а также разработку региональных планов управления отходами. 

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