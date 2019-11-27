РФ намерена призвать Киев к прямому диалогу с Донбассом на нормандском саммите, - МИД РФ

На саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря РФ намерена призвать Украинскую сторону выйти на прямой диалог с Донбассом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - заявил Лавров .

Глава российского МИДа отметил, что Зеленский должен будет изложить, как он сам видит свои действия на этот счет.

"Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - сказал Лавров.

Он также сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - заявил Глава российского МИДа.

Напомним, Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

По словам Зеленского, он будет поднимать на саммите вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и обмена пленными. Одним из вопросов на повестке дня саммите станет проведение местных выборов на оккупированной территории.

19 ноября Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова к разумному компромиссу на предстоящем парижском саммите "нормандской четверки".