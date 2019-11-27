Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
ГлавнаяПолитика

Зеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в Украине

Международная встреча состоится в Вильнюсе.

Зеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в Украине
Фото: president.gov.ua

Четвертая международная конференция по вопросам реформ в Украине состоится 7 июля 2020 года в Литве.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное мероприятие - четвертую конференцию по вопросам реформ в Украине. И я рад сообщить, что дата проведения конференции согласована. Это 7 июля 2020 года. По приглашению президента Науседы я планирую лично принять участие в этом важном событии", - сказал президент.

В 2017 году конференцию по поддержке реформ в Украине организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также