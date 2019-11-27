Рябошапка уволил прокурора Кулика

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По данным экс-депутата Сергея Лещенко, приказ был подписан 22 ноября.

"За сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся до последнего Игорь Коломойский, которому Кулик оказал множество услуг", - написал он в телеграме.

Напомним, в 2016 году Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ.

На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена. Именно он подготовил досье с обвинениями в Хантера Байдена, там говорилось о наличии доказательств коррупции, направленной на личное обогащение его отца Джо Байдена.

Также Кулик в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация в госбюджет $1,5 млрд, принадлежавших окружению Виктора Януковича. В связи с этим в апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал Кулика эффективным сотрудником.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".