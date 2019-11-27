Национальный банк обвинил Коломойского в давлении

Правление Национального банка обвинило олигарха Игоря Коломойского в давлении.

Об этом говорится на сайте регулятора.

"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек". Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из Приватбанка до национализации", - сказано в заявлении правления.

По мнению регулятора, цель этой кампании - дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора; избежать ответственности за Приватбанк; помешать сотрудничеству Украины с МВФ.

О том, что заказчиком этой заказной кампании является Коломойский, по мнению НБУ, свидетельствуют несколько фактов.

Митингующие под НБУ, по свидетельству СМИ, получают деньги за участие в митингах. Организатором митингов является общественная организация "Стоп коррупции", которую исключили в сентябре 2018 из Глобальной сети журналистов расследователей (GIJN) из-за непрофессионализма и конфликта интересов. К митингам с 25 ноября присоединились работники Никопольского завода ферросплавов и других подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы Приватбанка в Днепре и Киеве. Атака реализуется через депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского. Негатив и клевету, требования и ожидания "той" стороны озвучиваются с помощью его или связанных с ним информационных ресурсов.

НБУ подчеркнул, что так как атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности сотрудников, он уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.