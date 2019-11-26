Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Эстонию прокомментировал скандальное интервью олигарха Игоря Коломойского с предложением развернуть внешнюю политику Украины.

Зеленский сказал, что мнение одного гражданина не является для него определяющим.

"Меня поддержали 73% [избирателей], и если среди них был господин Коломойский - я очень рад. Господин Коломойский - не президент Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ выбирает, куда нам идти", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В то же время он сказал, что готов начать диалог с Россией во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

"С Россией у нас очень сложная ситуация. [Диалог] будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", - сказал президент Украины.

Напомним, что в интервью американскому изданию The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Он считает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. По его словам, рана войны через 5-10 лет заживет.

После этого Офис президента был вынужден заявить, что Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, а Зеленский сказал, что о международных отношениях должен думать он, а не "любой бизнесмен".