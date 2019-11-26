В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Протестующие пытались прорваться в НБУ
Протестующие пытались прорваться в НБУ
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
ГлавнаяПолитика

Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского

"Он гражданин Украины, но большинство граждан избрали курс на Евросоюз".

Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Владимир Зеленский
Фото: twitter.com/APUkraine

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Эстонию прокомментировал скандальное интервью олигарха Игоря Коломойского с предложением развернуть внешнюю политику Украины.

Зеленский сказал, что мнение одного гражданина не является для него определяющим.

"Меня поддержали 73% [избирателей], и если среди них был господин Коломойский - я очень рад. Господин Коломойский - не президент Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ выбирает, куда нам идти", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В то же время он сказал, что готов начать диалог с Россией во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

"С Россией у нас очень сложная ситуация. [Диалог] будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", - сказал президент Украины.

Напомним, что в интервью американскому изданию The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Он считает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. По его словам, рана войны через 5-10 лет заживет.

После этого Офис президента был вынужден заявить, что Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, а Зеленский сказал, что о международных отношениях должен думать он, а не "любой бизнесмен".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также