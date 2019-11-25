Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Протестующие пытались прорваться в НБУ
Протестующие пытались прорваться в НБУ
ГлавнаяПолитика

Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму

Архиерей ПЦУ передал письмо президенту России.

Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму
Архиепископ Климент
Фото: ru.krymr.com

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент передал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я был в администрации президента (России, – ред.), и у меня была там встреча. Во время встречи я передал письмо. Про это беззаконие, которое происходит по уничтожению украинской православной церкви в Крыму я уведомил президента России Путина. В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение. Вот это три пункта которые были в письме Путину", – сообщил архиепископ.

Также архиепископ Климент рассказал в администрации Путина и о решении российского суда снести храм ПЦУ в Евпатории.

Публичных комментариев администрации президента России по поводу письма архиепископа Климента нет.

Ранее Православная церковь Украины обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также