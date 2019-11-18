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Митрополит Епифаний призвал Россию остановить уничтожение украинских храмов в Крыму

Оккупационная власть пытается снести храм украинской церкви в Евпатории.

Митрополит Епифаний призвал Россию остановить уничтожение украинских храмов в Крыму
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал украинское правительство принять решение относительно права собственности на помещение Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.

Он уверен, что этот шаг "продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской громаде Крыма", а также предоставит возможность более эффективно защищать ее права на международном уровне.

На своей странице в фейсбуке предстоятель украинской помесной православной церкви заявил, что в аннексированном Крыму продолжительное время грубо нарушается одно из основополагающих прав человека - на свободу совести и религии.

По его словам, архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент борется за право молиться в Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, "из которого их насильно выкидывает российское государство".

"К этой "горячей точке" прибавилась другая - храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается просто снести", - говорится в сообщении.

Предстоятель ПЦУ призвал российские власти остановить уничтожение украинских храмов в Крыму.

"Опомнитесь и прекратите преступление против законов человеческих и закона Господних! Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягая на храмы Божии", - добавил митрополит Епифаний.

Ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что власти Крыма требуют "освободить помещения" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.

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