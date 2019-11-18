В Хмельницком на 4 года посадили женщину, которая пыталась продать своих детей

По решению Хмельницкого городского районного суда на 4 года лишения свободы приговорили женщину, которая пыталась продать своих детей за $35 тыс. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Работники полиции задержали мать непосредственно в момент получения части денег в размере 10 тыс. долларов и 10 тыс. гривен.

В процессе досудебного расследования, правоохранителям удалось полностью доказать вину женщины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе этого года в Херсонской области женщине дали восемь лет за продажу трехмесячного сына за 210 тыс. гривен. За вырученные средства она планировала приобрести дом.

Оказалось, что женщина была ранее судима и вела антиобщественный образ жизни. Она написала расписку, что отказывается от сына и отдала его вместе с документами и вещами.