Прокуратура запросила арест главы "Укрэксимбанка" с залогом в 100 млн грн

Его хотят взять под стражу на 50 дней.

Во время заседания в Печерском райсуде Киева прокурор походатайствовал о мере пресечения для главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в виде взятия под стражу на 50 дней с залогом в 100 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения началось около 14:00.

Напомним, 16 ноября в Киеве СБУ задержала главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Его подозревают в выведении из-под ареста имущества одного из медиа-холдингов и в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича.