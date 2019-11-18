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В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника

Уровень алкоголя превышал допустимый в 12 раз.

В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
Фото: facebook.com/MariupolPolice (скриншот видео)

В Левобережном районе Мариуполя патрульные полицейские с погоней задержали водителя внедорожника Jeep, который пытался скрыться, так как был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в фейсбуке.

В воскресенье вечером на линию "102" обратился гражданин, который сообщил, что по улице 130-й Таганрогской дивизии нетрезвый водитель управляет автомобилем Jeep. Приехав к месту вызова, полицейские увидели указанный автомобиль, который двигался им навстречу с нарушением правил дорожного движения.

Патрульные приказали водителю остановиться через громкоговоритель, но тот решил сбежать. Патрульные развернулись и начали преследовать нарушителя, а через несколько кварталов заблокировали внедорожник.

"Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат газоанализатора подтвердил, что уровень алкоголя превышал допустимый в 12 раз. На водителя составили административные материалы, пока его ожидает судебное заседание. Отметим, что за выходные патрульные привлекли к ответственности 11 водителей, которые пьяными сели за руль", - сообщили в полиции.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

Отметим, что с начала года в Киеве патрульные поймали более 10 тыс. пьяных за рулем. При этом, больше всего пьяных водителей были задержаны в Днепровском районе столицы.

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