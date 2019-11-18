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В цеху Авдеевского коксохима произошел пожар

Погибших и пострадавших нет, но технологический процесс цеха временно приостановлен.

В цеху Авдеевского коксохима произошел пожар
Авдееский коксохим (архивное фото)
Фото: scm.com.ua

В воскресенье вечером на территории одного их цехов Авдеевского коксохимического завода произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"17 ноября в 20:25 поступило сообщение о пожаре на территории цеха улавливания №1 ЗАО «Авдеевский коксохимический завод» в городе Авдеевка. На место происшествия выехали пожарные 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГосЧС в Донецкой области. По прибытию на месту вызова было установлено, что горит газ на месте разгерметизации электрической газодувных машины в помещении здания машинного зала", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали огонь в 21:20 и ликвидировали - в 21:42. От ГУ ГосЧС привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, но технологический процесс цеха временно приостановлен.

Напомним, в мае 2017 года на Авдеевском КХЗ после трех месяцев вынужденного простоя ввели в эксплуатацию второе производственное крыло.

Авдеевский КХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Он входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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