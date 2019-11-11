В ночь на 11 ноября в Деснянском районе Киева на ул. Миропольская произошел пожар на территории рынка "Юность". Об этом сообщает "Информатор".
Пожар начался около полуночи. Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов. На место отправились несколько пожарных машин, медики и полиция.
Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона, после чего распространился и на внутренние помещения. В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут пожар полностью ликвидировали.
На месте пожара работали 5 единиц основной техники и 23 человека личного состава ГосЧС Киева. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в сентябре этого года на рынке "Юность" также был пожар. В результате инцидента погибших нет, медицинская помощь потребовалась одной женщине - продавщица надышалась угарным газом.