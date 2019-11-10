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В штабе ООС отчитались о ходе разведения возле Петровского

11 бойцов отошли на подготовленные позиции.

В штабе ООС отчитались о ходе разведения возле Петровского
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В рамках разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки 10 ноября 11 украинских военных переместились на новые позиции.

Об єтом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"По графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что на новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва.

"Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности", - подчеркнули в штабе операции ОС.

Напомним, разведение сил и средств на участке №3 возле Петровского и Богдановки в Донецкой области началось 9 ноября.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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