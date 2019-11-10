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​Женщина на джипе въехала в парковку в Боярке, повредив пять автомобилей

На водителя составили протокол по ст.130 КУоАП.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В воскресенье в Боярке (Киевская область) произошло крупное ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей.

Как сообщает пресс-служба полиции, 33-летняя женщина на джипе Ford не справилась с управлением и зацепила пять автомобилей, которые стояли на парковке возле многоэтажного дома на улице Крещатик, 88а.

Нарушительница отказалась проходить тест на алкоголь как на месте ДТП, так и в больнице. Поэтому на нее составили протокол по ст.130 КУоАП - управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Ее автомобиль забрали на штрафплощадку.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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