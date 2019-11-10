​В субботу на Донбассе было 18 обстрелов, ранен один военный

В субботу, 9 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня... Ранен один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Большинство обстрелов произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировали 14 случае нарушения режима прекращения огня возле населенных пунктов Водяное, Невельское, Красногоровка, Талаковка, Березового, Песков, Гнутово и Павлополя.

Еще четыре обстрела произошли в районе ответственности ОТГ "Север" - возле Майорска, Новолуганского и Крымского.

С начала текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, что 8 ноября было 11 обстрелов. Один военный был ранен, а в госпитале от ранее полученных ран умер еще один солдат.