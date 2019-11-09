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Полицейский сбил насмерть пешехода в Кропивницком

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Полицейский сбил насмерть пешехода в Кропивницком
Фото: https://dbr.gov.ua/

В Кропивницком сотрудник Национальной полиции совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"По предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении.

По данному факту открыто уголовное производство в отношении нарушения ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. 

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку. Злоумышленником оказался 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене.

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