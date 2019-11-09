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Под Бердичевом в результате столкновения "Запорожца" с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

От легковушки почти ничего не осталось.

Фото: zt.npu.gov.ua

Под Бердичевом в результате столкновения "Запорожца" с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в Нацполиции Житомирской области.

Авария произошла утром 9 ноября.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрой дороги и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - женщина 1974 г.р. и ребенок 2005 г.р. Еще одна пассажирка, 2000 г.р., с травмами доставлена в Бердичевскую больницу.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, на Борщаговке пьяный водитель устроил ДТП с 9 автомобилями.

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