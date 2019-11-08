Утром его снова задержали патрульные в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве вчетверг вечером грузовой автомобиль Renault с одесскими номерами пытался заехать на площадку МакДрайв ресторана быстрого питания МакДональдс на Вышгородской улице.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в фейсбуке.

В результате фура снесла и протащила за собой ограждения, установленные возле заведения.

Работники кафе вызвали полицию. Проверка водителя на алкотестере Dragger показала 2,73 промилле. Мужчину задержали.

Обновление. Поскольку у полиции нет технической возможности эвакуации таких крупногабаритных транспортных средств (и таких площадок), на место вызвали знакомого водителя, который перепарковал фуру сообщает "Киев оперативный" в пятницу днем.

"После этого пьяный водитель решил продолжить "веселье" и позвонил напарнику. Тот приехал и они продолжилы "отдых" в кабине фуры. Когда сильно наклюкалися даже вызвали проститутку. Так весело они провели всю ночь. Проснувшись, они вспомнили, что надо ехать в рейс. Сели и поехали. А через 700 метров были снова остановлены патрульной полицией.

И что вы думаете? 1,22 промилле. Составлен еще один протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.