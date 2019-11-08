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В прифронтовой Авдеевке закрыли нелегальную АЗС

Описаны 28 тонн горюче-смазочных материалов на 800 тыс. гривен и оборудование на 2,7 млн гривен.

В прифронтовой Авдеевке закрыли нелегальную АЗС

Спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы прекратила деятельность незаконной автозаправочной станции (АЗС) в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщает прессслужба штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечаетсяя, что дельцы продавали горюче-смазочные материалы без соответствующих разрешительных документов, а также документов о происхождении ГСМ.

Сотрудниками ГФС было описано 28 тонн горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо) на сумму 800 тыс. гривен и оборудование (резервуары и топливно-раздаточные колонки) на сумму 2,7 млн гривен.

Всего из незаконного оборота изъято товара на сумму 3,5 млн гривен.

Админматериалы направлены в суд.

Напомним, в январе на двух подпольных АЗС в Запорожье изъяли 37 тонн дизтоплива.

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