ГБР открыло дело по закупке таможенных сканеров

Фискалы закупили только четыре комплекса из семи, ни один так и не запустили.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по закупке стационарных таможенных сканеров для осмотра грузовых автомобилей и контейнеров.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Закупка этих сканеров сопровождается скандалами с осени 2017 года. На одном из заседаний правительства тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева и пообещал уволить его, если будет установлено, что АМКУ намеренно блокирует тендеры по закупке сканеров.

Летом 2018 года Государственная фискальная служба отчиталась о проведении аукциона. Три сканера за 219 млн гривен должна была поставить компания Arempa International Ltd FZC (но контракт с ней так и не подписали), еще семь - Nuctech Compani Limited за 482 млн гривен.

Однако в октябре 2019 года глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что ГФС купила только четыре из семи сканеров, и из них ни один так и не был введен в эксплуатацию.

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", – сказал Нефьодов на брифинге 21 октября.

"В некоторых случаях это как минимум злостный саботаж, в других, как нам кажется, речь идет о двойной оплате за проведенные работы", – заявил Нефьодов.

Глава Таможенной службы подчеркнул, что в пунктах пропуска "Шегини" и "Ужгород" сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки. "В "Шегини" нужно перестраивать саму схему пункта пропуска. Потому что каким-то образом выезд из этого сканера построен так, что он попадает прямо на полосу, где ездят легковые авто. То есть фура выезжает прямо туда, где стоят туристы. Кто это придумал, мне сказать сложно", - добавил глава ГТС.

Государственное бюро расследований начало расследовать эти факты по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, что сканерами собирались оснастить таможенные посты "Бачевск" (Сумская область, трасса Кипти - Глухов - Бачевск), "Щербаковка" (Харьковская область, трасса Харьков - Белгород), "Новые Ярыловичи" (Черниговская область), "Ужгород", "Тиса" (Закарпатская область), "Вадул-Сирет" (Черновицкая область), "Ягодын" (Волынская область), "Рава-Руская" (Львовская область), "Краковец" (Львовская область), "Мостиска" (Львовская область).