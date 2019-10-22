ГБР завершило расследование дела и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко

В коррупционной схеме замешаны и.о. главы Госслужбы занятости и заместитель руководителя Департамента и посредник.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении и.о. главы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают в завладении средствами частного предприятия.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Должностные лица Госслужбы занятости подозреваются в завладении средствами частного предприятия, которое выиграло тендер на строительство Житомирского областного центра занятости. Манипулируя собственными должностями и применяя угрозы, чиновники в общем получили 800 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в коррупционной схеме замешаны исполняющий обязанности главы Госслужбы занятости и заместитель руководителя Департамента - начальник управления, а также частное лицо - в качестве посредника.

"Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжалось девять месяцев. За это время: проведено более 30 обысков, допрошено 30 свидетелей, проведено три судебных экспертизы, временные доступы к вещам и документам и другие следственные действия", - сообщили в ГБР.

Также детективы установили хронологию событий. Так, 28 декабря 2018 года заместитель руководителя Департамента, манипулируя собственным служебным положением, во время встречи с директором предприятия, которое выиграло тендер на строительство, сообщил о возможности приостановить выплаты денег по заключенным договорам и создать искусственные препятствия по их выполнению.

29 января 2019 года посредник (частное лицо) получил от директора частного предприятия 200 тыс. гривен. За деньги чиновники службы занятости обещали не принимать меры для остановки выплаты бюджетных средств при исполнении договора о строительстве. Аналогичные встречи для передачи денег состоялись 13 февраля и 16 мая, во время них через посредника было передано 120 тыс. и 480 тыс. гривен.

17 мая двое чиновников Госслужбы занятости и посредник были задержаны. Один из чиновников пошел на сотрудничество со следствием. 11 июля 2019 ему вынесен обвинительный приговор.

" 21 октября 2019 собраны в уголовном производстве доказательства следователем признано достаточными для составления обвинительного акта, о чем сообщено стороне защиты и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

Сейчас сторона защиты начала ознакомление с материалами", - отмечается в сообщении.

Напомним, правоохранители задержали Ярошенко 19 мая этого года. С 2014 по 2016 годі он был заместителем министра социальной политики. С 2 августа 2016 года - заместителем главы Госслужбы занятости (Центрального аппарата), с 3 августа 2016 - и.о. главы Госслужбы занятости.

Ярошенко имеет почетное звание "Заслуженный работник социальной сферы Украины", награжден Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины, орденом "За заслуги" III степени.

В сентябре 2015 года Служба безопасности задержала бывшего тогда председателем Госцентра занятости Ярослава Кашубу во время получения более 600 тыс. гривен взятки. В его машине правоохранители также обнаружили крупную сумму денег и охотничье ружье с патронами.

14 сентября Печерский райсуд Киева арестовал Кашубу и назначил ему залог в размере 18 млн гривен в качестве альтернативной меры пресечения. 16 сентября министр соцполитики Павел Розенко отстранил Кашубу от должности на время проведения расследования. Позже он уволил всех руководителей Госслужбы занятости.

В 2011 году один из предшественников Кашубы Владимир Галицкий погорел на многомиллионных махинациях при создании рабочих мест для бывших шахтеров. В 2014 году он скончался, не дождавшись приговора суда.