Подольский суд Киева начал слушать дело о нападении на студентов университета им. Карпенко-Карого в январе 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Марія Лебедєва Адвокат Евгения Закревская, потерпевший Вадим Ковалев, прокурор Николай Николаев

Напомним, речь идет о расследовании эпизода 20 января 2014 года, когда оперативники "вели" шестерых студентов этого университета от Майдана до Подола и на подходе к общежитию решили задержать их за "организацию массовых беспорядков" и доставить в отделение милиции. Во время задержания оперативники применяли силу. Один из активистов, Вадим Ковалев, получил серьезные повреждения, его госпитализировали с сотрясением мозга. После чего суд, на основании свидетельств и рапортов оперативников, применил к четырем студентам домашний арест, а еще двоих отправил в СИЗО.

Заседание началось с отвода прокурора Николая Николаева, который, по мнению защиты потерпевших и самих потерпевших, всячески затягивал дело и несколько раз заседания, назначаемые с огромным интервалом, срывались.

Также Николаев требовал переносить заседания в связи с тем, что на суд не явился потерпевший, который заранее уведомил об этом суд. Кроме того, прокурор просил у суда месяц на ознакомление по делу, в связи с чем суд тоже перенесли.

Фото: Марія Лебедєва Прокурор Николай Николаев

21 октября на заседание явились все стороны, включая обвиняемых, Ивана Гайдашука и Сергея Киринчука. Их обвиняют в превышении служебных полномочий, преследовании и нападении на студентов, фабрикации рапортов. Выяснилось, что Сергей Киринчук работает сегодня в Нацполиции старшим оперуполномоченным, со времен Майдана не покидал правоохранительные органы.

Также на заседание явился потерпевший, Вадим Ковалев, который заявил ходатайство об отводе прокурора. По мнению Ковалева, отказ слушания дела без его участия и отсутствие попыток связаться, и многое другое со стороны Николаева указывает на то, что прокурор хочет отказаться от обвинения и не сможет вести обвинение беспристрастно.

Фото: Марія Лебедєва Судья Юрий Зубец

"Я считаю, что прокурор Николаев относится ко мне предвзято, и позиция Николаева направлена не на поддержание обвинения, а на выгораживание подсудимых", - заявил на судебном заседании Ковалев. Его поддержала адвокат Евгения Закревская, отметив, что "прокурор предвзято относится к потерпевшему, как участнику протестов, поскольку негативно относится к участникам протестов, и не сможет непредвзято заниматься этим делом”.

Также Ковалев упомянул, что прокурор и адвокат обвиняемых были замечены за кофе вместе - кадры запечатлела и опубликовала у себя на странице ФБ журналистка Алина Кондратенко. Это, по мнению Ковалева, также может свидетельствовать о том, что прокурор предвзято относится к делу.

В ответ прокурор Николаев назвал заявление “надуманным и безосновательным”, а адвокат обвиняемых Василий Трикоза заявил, что он "не шпион, чтобы прятаться по подворотням и пить кофе. Я и с судьями часто общаюсь, что тут такого?"

Фото: Марія Лебедєва Адвокат обвиняемых, обвиняемые Гардащук и Киринчук

Судья Зубец отклонил отвод прокурора.

Суд приступит к слушанию дела по сути 11 ноября 12:00.

Отметим, что прокурор Николай Николаев ведет еще два дела по Майдану. Как сообщил в комментарии LB.ua руководитель отдела организации и процессуального руководства досудебных расследований ОСР ГПУ Дмитрий Донской, год назад прокуроры управления спецрасследований писали коллективную жалобу на Николаева, в частности, из-за разглашений материалов дела, давление на прокуроров, разглашение информации сторонам дела. По словам начальника управления спецрасследований ГПУ (сейчас оно находится в стадии реформы) тогда жалоба на Николаева поступила от 58 сотрудников. Прокуроры просили квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Николаева, но комиссия не удовлетворила их жалобу.