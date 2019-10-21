ГПУ уволит 218 прокуроров, которые отказались от аттестации

218 прокуроров Генеральной прокуратуры, которые отказались от перевода в Офис генерального прокурора, а также подавшие не соответствующие установленной форме заявления будут уволены.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

В ГПУ объяснили, что такие прокуроры подлежат увольнению в соответствии с законодательством. В ведомстве ссылаются на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступивший в силу 25 сентября.

Согласно закону, в новый орган прокуратуры можно попасть только в случае успешного прохождения аттестации. Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

В ГПУ отметили, что в то же время 11 277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), т. е. более 96%, "подали такие заявления по установленному образцу".

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Также до 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Кроме того, сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, которые занимаются расследованием дел по Майдану, предложили перейти на работу в Государственное бюро расследований. Это связано с тем, что с 20 ноября Генпрокуратура окончательно теряет функцию следствия.

Как сообщалось, ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана. Они были не согласны с механизмом переаттестации.