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Международная ассоциация воздушного транспорта официально изменила написание Kiev на Kyiv

Онлайн-кампания #CorrectUA проводится с октября 2018.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины как Kyiv.

Об этом сообщается на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.

"Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv. Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике!", - говорится в сообщении.

Также МИД выразил благодарность всем, кто принял участие в кампании #KyivnotKiev.

Напомним, ранее в октябре The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv.

Также на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

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