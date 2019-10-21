Международная ассоциация воздушного транспорта официально изменила написание Kiev на Kyiv

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины как Kyiv.

Об этом сообщается на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.

"Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv. Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике!", - говорится в сообщении.

Вітаємо з Міжнародним днем авіадиспетчера!



Дякуємо всім аеропортам та авіаперевізникам за #KyivNotKiev!



Особливо вдячні @IATA за ухвалення рішення використовувати коректну назву 🇺🇦 столиці як #Kyiv.



Це важливий крок, що поклав край використанню «Kiev” в міжнародній практиці! pic.twitter.com/lRv2d3VuSh — #CorrectUA 🇺🇦 (@CorrectUA) October 20, 2019

Также МИД выразил благодарность всем, кто принял участие в кампании #KyivnotKiev.

Напомним, ранее в октябре The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv.

Также на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.