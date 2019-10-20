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В результате ДТП на Гостомельской трассе погибла мотоциклистка

Женщина скончалась от полученных травм в больнице. 

В результате ДТП на Гостомельской трассе погибла мотоциклистка
Елена Кузавини
Фото: https://www.instagram.com/kuzavini

На Гостомельской трассе в Киеве в результате ДТП погибла мотоциклистка и блогер Елена Кузавини. 

Как сообщили в Нацполиции области, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны Киева. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

"Врачи диагностировали у водителя Volkswagen сотрясение головного мозга, 41-летняя мотоциклистка от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, в Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса.

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