Во Львовской области на железной дороге нашли мертвым 17-летнего парня

На железнодорожной станции Красне во Львовской области обнаружили мертвым 17-летнего жителя Львова. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Тело нашли около 20:30 в субботу, 19 октября.

"Перед грузовым поездом №1476 в составе 65 вагонов сообщением "Здолбунов-Львов" было обнаружено тело жителя Львова 2002 года рождения (смерть до приезда скорой медицинской помощи)", - говорится в сообщении.

В результате на час было задержано движение грузового и пассажирского поезда №144 сообщением "Ворохта-Киев".

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Запорожье возле железной дороги нашли три трупа. Двое мужчин и женщина, вероятно, попали под поезд.