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В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа

Двое мужчин и женщина, вероятно, попали под поезд.

В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
Фото: mtu.gov.ua

В Запорожье возле железной дороги обнаружили тела трех погибших, вероятно, в результате наезда поезда, информирует Нацполиция области.

Трупы обнаружили прохожие, которые сообщили об этом в полицию в пятницу, 27 сентября, около 21 часов.

"Поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены труп женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд ", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянска: двое мужчин 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто.

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