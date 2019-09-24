Австрия запускает поезд в Перемышль с удобной пересадкой в Одессу и Львов

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) планируют запуск поезда Eurocity 104 сообщением Грац (Австрия) - Перемышль (Польша) и поезда в обратном направлении - Eurocity 105.

Как пишет ЦТС со ссылкой на Rynek kolejowy, об этом свидетельствует обнародованное новое расписание австрийской ж/д компании.

Уточняется, что первые рейсы по указанному маршруту будут выполнены 15 декабря. Поезда формирования ÖBB будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Обслуживание поездов в Польше и Чехии будет осуществляться совместно ж/д компаниями этих стран - PKP Intercity и České dráhy. В Богумине в направлении Граца к поезду будут прицепляться дополнительные чешские вагоны.

Из Граца поезд будет выезжать в 05:28, прибывать на главный ж/д вокзал Вены - в 08:10, в Остраву - 11:02, в Краков - в 15:00, в Перемышль - 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 16:58 будет в Вене, а в 22:33 - в Граце.

Как отметил пресс-секретарь ÖBB Бернхард Ридер, в Перемышле будет возможна пересадка на поезд во Львов и Одессу.

Информация о цене билетов пока отсутствует.

Отметим, что поезд №36 Одесса-Перемышль, следующий через Львов, прибывает в польский город в 09:50, то есть за 25 минут до отправления поезда Перемышль-Грац. А в обратном направлении из Перемышля поезд в Одессу через Львов уходит в 18:39, то есть через 42 минуты после прибытия поезда Грац-Перемышль.

А вот поезда "Интерсити+" из Киева прибывают позже времени отправления поезда Перемышль-Грац и отправляются раньше времени прибытия поезда Грац-Перемышль.