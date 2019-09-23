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Водители фур съехались под Кабмин на пикет

Они выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Водители грузовиков массово съехались под здание Кабинета министров из-за проблем с перевозками в Польшу.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Таким образом они выступили против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, вдоль дороги на улице Грушевского выстроились несколько десятков фур без прицепов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как говорится в сюжете в сюжете "ТСН.Ранок", несколько недель назад водителям грузовиков  сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Водители вынуждены по несколько дней дежурить на пунктах выдачи разрешений. Сообщалось, что из-за простоя они не успевают вовремя доставлять заказы и вынуждены платить штрафы.

Фото: Макс Требухов

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры.

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