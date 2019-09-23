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В Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погибли

Одна единственная пассажирка выжила, она находится в больнице. 

В Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погибли
Фото: npu.gov.ua

В Чернигове подросток на автомобиле "Фольксваген Пассат" не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в дерево, в результате чего он и трое пассажиров погибли на месте ДТП. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что столкновение с деревом было настолько сильным, что автомобиль разорвало на части. Девушка, которая сидела на пассажирском сидении, осталась единственной выжившей. Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

Следствие предварительно установило, что подросток взял у деда автомобиль, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в дерево.

Фото: npu.gov.ua

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, вечером 22 сентября в Житомирской области возле села Пилиповичи грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате этого ДТП погибло 9 человек, 11 пострадавших госпитализировано. 

Водитель полуприцепа "DAF" с цистерной не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который стоял на обочине дороги, поскольку водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо.

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