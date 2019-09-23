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В Киеве горело девять автоцистерн с нефтепродуктами

Жертв и пострадавших нет.

Вчера, 22 сентября в Деснянском районе столицы на ул. ул. Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с нефтепродуктами. Об этом сообщает Госслужба по ЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 23:48, жертв и пострадавших не было. Несмотря на это, пожар уничтожил девять автоцистерн с нефтепродуктами.

Фото: dsns.gov.ua

Спасены 12 автоцистерн и 6 железнодорожных цистерн, которые с помощью маневрового поезда были эвакуированы из очага пожара на безопасное расстояние.

К тушению пожара были привлечены 90 чел. Личного состава службы, 18 единиц техники ГосЧс и 2 пожарных поезда.

Напомним, 21 сентября в Николаевской области возле поселка Березанка произошел пожар на несанкционированной свалке. Огонь охватил около 1000 кв. м, его тушили более 12 часов.

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