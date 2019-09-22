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Во Львовской области поезд сбил 44-летнего мужчину

Он погиб на месте.

Во Львовской области поезд сбил 44-летнего мужчину
Фото: tov-tob.livejournal.com

Во Львовской области в субботу, 21 сентября, поезд сообщением Киев – Трускавец совершил смертельный наезд на 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Инцидент произошел в селе Долобов. Информация о происшествии поступила правоохранителям в 21:45. 

"Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вчера во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем.

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