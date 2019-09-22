Огонь охватил около 1000 кв. м, тушили более 12 часов.

На несанкционированной свалке в Николаевской области произошел пожар

В Николаевской области произошел пожар на несанкционированной свалке. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о возгорании около поселка Березанка поступила спасателям в 23:06 в субботу, 21 сентября.

"По приезду выяснилось, что горит мусор на ориентировочной площади 1000 кв. м. Тушение осложняла ветреная погода", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать пожар в 00:20, полностью ликвидировали его только через 12 часов.

На место происшествия в воскресенье утром коммунальщики отправили бульдозер. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на верфи в Херсоне горело судно. Пожар тушили больше трех часов.