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На несанкционированной свалке в Николаевской области произошел пожар

Огонь охватил около 1000 кв. м, тушили более 12 часов.

На несанкционированной свалке в Николаевской области произошел пожар
На несанкционированной свалке в Николаевской области произошел пожар
Фото: https://mk.dsns.gov.ua

В Николаевской области произошел пожар на несанкционированной свалке. Об этом сообщили в ГосЧС

Информация о возгорании около поселка Березанка поступила спасателям в 23:06 в субботу, 21 сентября.

"По приезду выяснилось, что горит мусор на ориентировочной площади 1000 кв. м. Тушение осложняла ветреная погода", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать пожар в 00:20, полностью ликвидировали его только через 12 часов. 

На место происшествия в воскресенье утром коммунальщики отправили бульдозер. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на верфи в Херсоне горело судно. Пожар тушили больше трех часов.

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