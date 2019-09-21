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На кладбище в Мене вандалы испортили надгробия погибших бойцов АТО

Мэр города объявил вознаграждение за информацию о виновных.

На кладбище в Мене (Черниговская область) неизвестные вандалы закрасили портреты на надгробиях погибших бойцов АТО.

Об этом сообщило местное издание "Соседи.City".

Мэр Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

"Сложно подобрать слова. Сегодня большой православный праздник, и настроение должно быть праздничным по случаю дня нашего города. Но все омрачило неприятное происшествие - кто-то повредил на кладбище памятники наших героев. У меня шок. Кем это нужно быть и какие цели преследовать, чтобы такое делать?" - сказал он.

По его мнению, такие действия не должны оставаться безнаказанными.

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