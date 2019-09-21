В польской больнице скончался украинский военный

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом говорится на странице 53-й ОМБр в Facebook.

О смерти военного сообщили в пятницу, 20 сентября, в украинском консульстве в Польше.

Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет.

Гладий родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ.

Фото: https://www.facebook.com/53brigade Николай Гладий

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в результате обстрелов боевиков ранения получили трое украинских военных.