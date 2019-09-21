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Боевики 19 раз открывали огонь на Донбассе, травмы и ранения получили 4 бойца ВСУ

В трех украинских военных ранения различной степени тяжести, у одного - боевое травмирование.

Боевики 19 раз открывали огонь на Донбассе, травмы и ранения получили 4 бойца ВСУ
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В пятницу, 20 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого, дважды неподалеку Новогнатовки, четыре раза вблизи Водяного, дважды вблизи Павлополя, вблизи Красногоровки, Марьинки, Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов: неподалеку Новолуганского, Крымского, Пивденного, Станицы Луганской, Майорска, Новозвановки.

За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование.

С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня: дважды неподалеку Водяного и у Лебединского.

Напомним, 19 сентября боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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