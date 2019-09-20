За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь со стороны Вооруженных сил Украины не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов: неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; трижды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82-мм.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций: вблизи Золотого - из стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Майского - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82-мм.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - неподалеку Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, в течение дня четверга боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружия