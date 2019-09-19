Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе заместителя

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил Романа Бондаря своим заместителем по вопросам трансформаций.

Соответствующий приказ подписан 19 сентября, сообщается на сайте госконцерна.

"Бондарь возглавит Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик, внутренних процессов и системы управления бизнесом; введет управления эффективностью и международные стандарты корпоративного управления", - говорится в сообщении.

Бондарь - известный в Украине эксперт по развитию лидерства и построения эффективных организаций. Более 15 лет он занимался поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний. Он также является членом и соучредителем UCGA - Украинской академии корпоративного управления (Ukrainian Corporate Governance Academy) и Института цифровой трансформации.

До назначения в "Укроборонпром" Бондарь был управляющим партнером международной компании Odgers Berndtson Ukraine, которая занимается поиском ТОП-менеджеров и развитием лидерства, имеет 56 офисов в 28 странах мира и штаб-квартиру в Лондоне. Перед назначением он продал свою долю в компании, где проработал 10 лет.

Отмечается, что Бондарь принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и Аэропорта "Борисполь".

"Наша задача - в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию. Моя мечта - не только обеспечить организационную способность создания конкурентного на мировых рынках продукта, но и восстановить инженерную славу украинского машиностроения", - прокомментировал свое назначение Бондарь.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Абромавичуса.

В начале сентября LB.ua стало известно, что в ходе предварительного отбора на должности замглавы "Укроборонпрома" рассматриваются пять кандидатур, в том числе Бондарь. Перед назначением кандидаты должны пройти спецпроверку и полиграф.