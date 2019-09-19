Как выбрать и оформить тревел-полис: инструкция для туриста

Путешественник может приобрести тревел-полис в страховой компании, у туроператора или в приграничном пункте продаж. Любой вариант позволит попасть за границу и, в случае необходимости, компенсировать расходы на неотложную медпомощь. Но не каждая страховка на визу обеспечит полноценную защиту от финансовых рисков.

Зачем нужен туристический полис

Без тревел-полиса лечение за рубежом может обойтись в круглую сумму. В случае болезни или травмы незастрахованному туристу придется платить за любые медицинские услуги: от вызова врача в номер отеля до сложной хирургической операции в клинике.

Туристическая страховка для поездки за границу покрывает расходы на экстренную медицинскую помощь в рамках лимита 30 тысяч евро (можно увеличить). Страховщик оплачивает транспортировку до клиники, стационарное и амбулаторное лечение, медикаменты и перевозку в Украину. Кроме того, компания выплатит компенсацию, если в результате несчастного случая наступит инвалидность или летальный исход.

Нужна ли страховка для выезда за границу, если турист в состоянии оплатить свое лечение? В большинстве случаев — да. Тревел-полис требуется для посещения многих государств, включая 26 стран Шенгена. Без него вам не оформят визу и развернут назад в случае проверки на таможне. Риск в этом случае неоправдан: цена медстраховки для выезда за границу вполне доступна, а полис избавит от незапланированных трат во время поездки.

Базовая и расширенные программы страхования

Перед тем, как оформить страховку для поездки за границу, уточните, в каких случаях «подушка безопасности» сработает, а в каких — нет.

Помимо острых заболеваний по базовому полису можно вылечить только бытовые травмы. Расширенная программа страхования туристов с опцией «Активный отдых» покрывает лечение травм, полученных во время занятий альпинизмом, горными лыжами, дайвингом, рафтингом и прочими видами спорта.

Разница между программами может заключаться и в сроках действия. Более дешевый вариант обеспечит защиту в течение одной поездки, тогда как расширенного полиса хватит на несколько путешествий.

В каких ситуациях компенсация не выплачивается

Защита не сработает, если турист пострадает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом неважно, сколько стоит туристическая страховка: 150 или 500 гривен.